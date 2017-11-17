Denizli'deki darbe girişimi davasına TBMM ve Savunma Bakanlığı da müdahil oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin ardından 11. Komando Tugay Komutanlığı\'ndaki, aralarında eski tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır\'ın da aralarında bulunduğu 40\'ı tutuklu, 60 askerin yargılanmasına devam edildi. Denizli 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın ara kararında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı\'nın müdahil olma talepleri kabul edildi.

FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz\'daki darbe girişimiyle ilgili askerlere yönelik açılan 40\'ı tutuklu, 64 sanıklı davanın 6\'ncı duruşması, 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'nde yapıldı. İzmir F Tipi Kapalı Cezaevi\'nden tutuklu sanıkların getirilmesiyle sabah saatlerinde başlayan 6. duruşmaya avukatlar ve sanık yakınları da alındı. Duruşmaya, Hazine\'yi temsilen Avukat Fulya Kural Özkan ve Başbakanlık Vekili Avukat Zafer Ersin Topoğlu da katıldı. Mahkeme Başkanı, duruşmanın sabahki celsesinde, davayla ilgili mahkemeye ulaşan rapor ve evrakları okudu. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Savunma Bakanlığı davaya müdahil olmak istedi. Duruşmada savcı, TCK\'nın 311. madde vasfındaki suçun TBMM aleyhine işlenmesi nedeniyle, \'Suçtan zarar gören\' olmasını göz önünde bulundurarak TBMM tüzel kişiliğinin davaya katılmasını ancak Milli Savunma Bakanlığı\'nın suçtan doğrudan zarar gören bir merci olmaması nedeniyle talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti, TBMM\'nin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı\'nın da davaya müdahil olma taleplerini kabul etti. Davaya TBMM\'nin 10 avukatı, Milli Savunma Bakanlığı\'nın ise 2 avukat ile müdahil oldu.

Hazine\'yi temsilen duruşmaya katılan Avukat Fulya Kural Özkan ve Başbakanlık Vekili Avukat Zafer Ersin Topoğlu, bilirkişi raporlarına itirazlarını Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yaptıklarını belirterek, tüm sanıkların atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını okumasının ardından, mahkeme heyeti ara verdi. Aranın ardından tekrar başlayan duruşmada, mahkeme heyeti verdiği ara kararında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme Başkanı, 64 sanığın esas hakkında savunmalarını yapmaları amacıyla davayı erteledi.



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