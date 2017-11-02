Denizli'de yerli otomobil gururu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi\'nde düzenlenen yerli otomobil tanıtımına katılan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, projenin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, \"Denizlili Zorlu Holding\'in yer alması bizleri ayrıca gururlandırmıştır\" dedi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi\'nde, yerli otomobilin tanıtım toplantısında hazır bulundu. DTO Başkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, \"Türkiye\'nin yerli ve milli bir araba üretmesi çok önemliydi. Teknik altyapımız, mühendisimiz ve işgücümüz yerli otomobili üretecek seviyededir. Türk mühendislerimizin geliştireceği aracımız, en güzel tasarım ve işçilikle yollara çıkacaktır\" diye konuştu.

Yerli otomobilin Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

\"Devletimizin desteği ve babayiğit sanayicilerimizin özverisi ile yerli otomobil, 2023 hedefleri arasında önemli yer tutacaktır. Beşli ortak girişim grubu içinde, Denizlili Zorlu Holding\'in yer alması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu başta olmak üzere ortak girişimde yer alan Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding ve Turkcell gruplarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum.\"

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