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Denizli'de uyuşturucuya 8 tutuklama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de son bir hafta içerisinde yapılan 6 uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

21 Eylül 2017 14:03

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de son bir hafta içerisinde yapılan 6 uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8\'i tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde son bir hafta içerisinde 6 uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonlar kapsamında 1 kilo esrar, 7 gram eroin, 10 gram LSD adlı uyuşturucu madde, 40 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde, 1 gram sentetik kannobinoid uyuşturucu, 1 gram Afgan sakızı ve 12 sentetik hap ele geçirildi. Toplam 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8\'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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