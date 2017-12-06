Denizli'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon yapan jandarma ekipleri; 20 kilo 600 gram esrar, 2 gram eroin ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3\'ü tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çardak ve Bozkurt ilçelerinde, uyuşturucu satan kişilere yönelik geçen pazartesi günü operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu sattığı ileri sürülen 4 kişinin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Uyuşturucu satışına karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda toplam 20 kilo 600 gram esrar, 2 gram eroin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Operasyonda sahte kimlikle yakalanan ve gözaltına alınan A.Ö.\'nün 9 ayrı suçtan da arandığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3\'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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