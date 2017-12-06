T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon yapan jandarma ekipleri; 20 kilo 600 gram esrar, 2 gram eroin ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi

06 Aralık 2017 20:39

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon yapan jandarma ekipleri; 20 kilo 600 gram esrar, 2 gram eroin ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3\'ü tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çardak ve Bozkurt ilçelerinde, uyuşturucu satan kişilere yönelik geçen pazartesi günü operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu sattığı ileri sürülen 4 kişinin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Uyuşturucu satışına karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda toplam 20 kilo 600 gram esrar, 2 gram eroin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Operasyonda sahte kimlikle yakalanan ve gözaltına alınan A.Ö.\'nün 9 ayrı suçtan da arandığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3\'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİBozkurtOperasyondaDenizliJandarma Komutanlığı KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleUyuşturucuEvlerindeGözaltınaZanlılardanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24