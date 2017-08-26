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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı

26 Ağustos 2017 01:34

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 5\'i tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Denizli merkez ve Çivril ilçesi ile Uşak\'ta birçak adrese eşzamanlı baskın düzenleyen ekipler, 164 uyuşturucu hap, 31 gram esrar, 23 reçeteye tabii hap, 1 gram eroin, 0.9 gram metamfetamin, uyuşturucu madde satışında kullanılan 2 hassas terazi, 1 tabanca ile 13 mermi ele geçirdi. 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5\'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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