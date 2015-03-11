Denizli'de gezi balonu düştü: 12 turist yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi Gölyeri mevkiinde bir turistik gezi balonu ters esen rüzgârdan dolayı düştü. Balonda bulunan 12 Güney Koreli turist yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Pamukkale'den kalkan balonda bulunan Hong Myeongsun, Kim Heesun, Jeon Hyungsook, Lee Yooungmın, Lee Jın Yong, Chooı Pılsoung, Choung Hoegyoung, Maeng Gab Saoon, Lee Mıkyung, Lee Kumja, Jeon Oksu ve Park Eunhye adlı turistler, yedi ambulansla Denizli Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hong Myeongsun, Kım Heesun, Jeon Hyungsook ve Choı Pılsoung ayak ve bileklerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Diğerlerinin ise vücutlarının çeşitli yerlerinde küçük yaralanmalar olduğu, müşahede için hastaneye getirildiği bildirildi.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Murat Alten, yaralıların içinde ilk tetkiklere göre ağır yaralı bir turistin olmadığını söyledi. Alten, "Hastaneye, toplam 12 turist yaralı olarak intikal etti. İlk yapılan muayenelerinde durumu ağır olan hastamız yok. Bazı hastalarda kırıklar var. Hekim arkadaşlar gerekli tetkikleri yapıyorlar." dedi.

Hastaneye gelen Denizli Vali Yardımcısı İsmail Soykan ise ters bir rüzgar sonucu pilotun balonu indirmek zorunda kaldığını ifade etti. Soykan, "Pamukkale'de havalandıktan sonra, bu rüzgar estikten sonra Irlıganlı civarında Çökelez Dağı alt taraflarında pilot sert bir iniş yapmak zorunda kalıyor. güney koreli bunlar. Toplam 12 tane turist var. Bir de pilot toplam 13 kişiler. Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz, jandarmayla birlikte hemen konuyu haber alır almaz müdahale ediyor 7 ambulansla, 21 personelle müdahale ediliyor" diye konuştu.