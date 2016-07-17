Denizli'de Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile birlikte 52 asker tutuklandı

Denizli'de 'darbe girişimi' kapsamında adliyeye sevk edilen 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile birlikte 52 rütbeli asker tutuklandı. Denizli'de 105 rütbeli asker gözaltı alınmıştı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ramazan Çetin'in haberine göre, darbe girişimi kapsamında yapılan soruşturma kapsamında Denizli'deki subay ve astsubaylardan olaşan 105 rütbeli asker gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile birlikte 58 rütbeli asker adliyeye sevk edildi. Önce savcılara ifade veren askeri personel daha sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Özbakır ile subay ve astsubaylardan oluşan 52 askeri personel, tutuklandı. 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan askerler otobüsle İzmir'e gönderildi. Gözaltındaki diğer askeri personelin adliyeye sevk edilmesi işlemleri ise sürüyor.

"Birlikleri geri çek"

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ın 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ı telefonla arayarak birliklerini geri çekmesini istediği, ancak Özbakır'ın kabul etmediği ileri sürüldü. Denizli'de 11. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı Söke'deki birlikten 70 komandonun darbe girişiminden 2 gün önce tatbikat diye geldikleri öğrenildi.

Darbeye karşı otobüsler ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler askeri darbeye karşı tepki vermek isteyen halk için cumartesi günü ücretsiz sefer yaptı. Ücretsiz otobüs uygulamasının pazar günü de devam edeceği açıklandı.