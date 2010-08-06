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DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 23 YARALI DENİZLİ (A.A)

06 Ağustos 2010 01:40

-DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 23 YARALI DENİZLİ (A.A) - 05.08.2010 - Denizli'nin Baklan ilçesinde traktörle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı. Alınılan bilgiye göre, Muhammet Kaplan yönetimindeki 20 LZ 615 plakalı minibüs, Denizli'den Çivril istikametine giderken, Baklan ilçesine bağlı Ataköy köyünde tali yoldan karayoluna çıkan Mevlüt Güldaş idaresindeki 20 NC 107 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Köylülerin olayı haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans geldi. Yaralanan 23 kişi, ambulanslarla Çivril Devlet başta olmak üzere Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan 2'si çocuk 5 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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