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Yaşam

Denizli'de 'şişme kadın uzmanı' aranıyor

Denizli'de Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti'ne giden bir kişi, internet yoluyla aldığı şişme kadının fonksiyonlarının yetersizliğinden şikayetçi oldu.

22 Mart 2012 18:28

 

T24 - Denizli'de Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti'ne giden bir kişi, internet yoluyla aldığı şişme kadının fonksiyonlarının yetersizliğinden şikayetçi oldu.
 
Şikayeti değerlendiren müdürlük yetkilileri, şişme kadının kusurunu inceleyecek bilirkişi bulamayınca işin içinden çıkamadı. İl Müdürü Ali Erkan, malın ayıplı olup olmadığına karar verecek, yeterlilik belgesi sahibi bir bilirkişi aradıklarını, ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti. Denizli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tüketici Hakem Heyeti, vatandaşların satın aldığı ürünlerle ilgili sorunları değerlendirip, çözüm yolları arıyor. Denizlili bir kişi de internet üzerinden aldığı şişme kadının fonksiyonlarının yetersizliğinden yakınıp, dilekçeyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. 
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü de şikayet üzerine, şişme kadının fonksiyonlarının gerçekten yetersiz olup olmadığını tespit edip, şikayeti karara bağlamak için bilirkişi aramaya başladı. Ancak bu değerlendirmeyi yapacak bir bilirkişi bulanamadı. Çeşitli sağlık kuruluşlarından şikayet konusu olan şişme kadının incelenmesi için bilirkişi istendi. Ancak hiçbir kuruluştan kusuru tespit edecek bilirkişi çıkmadı. Bunun üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, şikayetçi kişinin sorununa çözüm bulamadı. 
 
 

Alanın uzmanı yok

 
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ali Erkan, herkesin bilirkişi olamayacağını belirtip, "Sağlık kuruluşlarına telefonla bilgi verdik ancak bu alanda uzmanlığı olan kimse çıkmadı. Tüm araştırmalarımıza rağmen hiç kimseyi bulamadık. Bu bilirkişiliği yapabilecek kişinin de yeterlilik belgesi olması gerekiyor. Biz vatandaşlarımızın her türlü ticari şikayetlerini değerlendirmekle yükümlüyüz. Ancak bu tür konularda zorlanıyoruz. Vatandaşların çoğunluğu internetten aldıkları cinsel içerikli ürünlerde yaşadıkları sorunlarını bildirmiyor. Cinsel içerikli ürünlerin şikayet edilen konularındaki olayların nasıl yaşandığını tespit etmekte zorlanıyoruz. Şikayet şu anda bekliyor. Bilirkişi bulabilirsek çözüme ulaştıracağız. Sorunu bilirkişinin incelemesi çözecek. Bir başka vatandaş da internetten aldığı viagrayla ilgili etkisini göremediği gerekçesiyle şikayette bulundu. O konuda ise satışı yapan firma 7 gün içinde iade almadığı için vatandaşı haklı bularak parasının geri ödenmesine karar verdik" dedi. 

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