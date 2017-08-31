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Denizli'de 'Şanlı Zafer Yürüyüşü'

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, CHP İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Şanlı Zafer Yürüyüşü'ne yaklaşık 2 bin kişi katıldı

31 Ağustos 2017 03:27

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, CHP İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen \'Şanlı Zafer Yürüyüşü\'ne yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında \'Şanlı Zafer Yürüyüşü\' düzenledi. Demokrasi Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüş saat 20.00\'de Denizli Atatürk Stadyumu önünden başladı. Yürüyüşe; CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, CHP ilçe başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşte kalabalık ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk afişleriyle yürüdü. Kalabalık, \'Hak, hukuk, adalet\', \'Ne mutlu Türküm diyene\', \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' ve \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sloganları attı. Denizli Valiliği önünde sona eren 3 kilometrelik yürüyüşün ardından vatandaşlar, şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup, ardından İstiklal Marşı\'nı okudu. 
CHP İl Başkanı Teoman Sancar, burada yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, \"Bu akşam yaptığımız yürüyüşün amacı, demokrasinin cumhuriyetin, laikliğin Atatürk ilke ve devrimlerinin Türk insanının zihninden asla silinmediği ve unutulmadığının gösterilmesidir. Cumhuriyeti 95\'inci yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda anarak, Türkiye\'de bağımsızlığın, özgürlüğün, emperyalizme karşı devrimci duruşun neler yaratabildiğini, Türk insanına nasıl bir özgürlük verdiğini bugün paylaşmak istiyoruz\" dedi. 

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