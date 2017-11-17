Denizli'de ray bakım aracıyla yük treni çarpıştı: 3 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz ilçesinde aynı ray üzerinde karşılıklı ilerleyen yük treniyle, tren hattı bakım aracı karşılıklı çarpıştı. Kazada, 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi\'ndeki TCDD Kaklık İstasyonu yakınında meydana geldi. Kaklık\'tan Afyon yönüne giden yük treni ile karşı yönden gelen ray bakım aracı karşılıklı çarpıştı. Kazada bakım aracında hasar oluşurken, 3 kişi hafif yaralandı. Bakım aracında 2 kişinin, trende ise 1 kişinin yaralandığı kazada, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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