Denizli'de öğrenci servisi devrildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

Yenicekent Beldesi'nden Buldan ilçesine öğrenci taşıyan Erol B. yönetimindeki 20 RK 034 plakalı servis minibüsü Özkan T. Yönetimindeki 64 LP 296 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından okul servisi yan yattı. Kaza sonrası 15 lise öğrencisi ve minibüs şoförü yaralanırken, yaralılar tedavi edilmek üzere Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından kamyonun sürücü Özcan T. ifadesi alınmak üzere Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.