Denizli'de kutlamalar çelenk sunumuyla başladı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü kutlama etkinlikleri Valilik önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Denizli Valiliği önünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çelenk sunma törenine Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP\'li Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacı, 11\'inci Komando Tugay Komutan Vekili Muhabere Albay Osman Gedik, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, askeri ve mülki erkan, adli ve idari yargı üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan ve protokol üyelerinin çelenklerini sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende ayrıca öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini ifade eden şiirler okundu.

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