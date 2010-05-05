Denizli'de kulakları kesilmiş bir köpek bulundu

T24 - Denizli'nin Bağbaşı Mahallesi'nde bir evinbahçesinde kulakları kesilerek yaralanmış halde bir köpek bulundu.



Yaralı köpekbir hayvansever tarafından getirildiği Denizli Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'nde tedavi altına alındı.



Denizli Hayvan Haklarını Koruma Derneği Başkanı Meryem Karabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu eylemi yaptığından şüphe duydukları birkişinin kimlik ve adres bilgilerine ulaştıklarını ifade ederek, bu kişi hakkındadernek adına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.





"Daha iyi dövüşmesi için kesiliyor"



Karabıyık, köpeklerin kulaklarının, "daha saldırgan olması, iyidövüşmesi, dövüştürüldüklerinde karşıdaki köpek tarafından yaralanmaması ve dövüşsırasında güçlü olması" amacıyla kesildiğine dikkati çekerek, "Bu tür insanlar,köpek dövüştürmek ve güç gösterisinde bulunabilmek amacıyla bu köpeklerialıyorlar ve kulaklarını kesiyorlar. Bu insanlar ruhsal olarak sağlıksızinsanlar" diye konuştu.



Kentte, işkence görmüş ya da engelli hale gelmiş hayvanlarınkalabilecekleri bir bakımevinin kurulmasını istediklerini ifade eden Karabıyık,şöyle devam etti:



"Belediyeye ait Sokak Hayvanları Kliniğinde hayvanlar, ancak 1 hafta kalabiliyor, daha sonra sokaklara dönmek zorunda kalıyorlar. Sokakta bulunan vetedavileri yapılan hayvanların sahiplenilinceye kadar kalacakları bir yer olsunistiyoruz. Bunun için engelli, işkence görmüş hayvanların kalabileceği bakımevin iistiyoruz. Sonuçta hayvanseverler olarak kaç hayvanı evlerimizde barındırıpbakabiliriz?"



Karabıyık, Denizli'de bu şekilde yaklaşık 50 köpek ve 20 kediye hayvanseverler tarafından bakıldığını ve bu hayvanları sahiplendirmeyeçalıştıklarını anlatarak, Denizlililerden bu konuda destek beklediklerini sözlerine ekledi.





