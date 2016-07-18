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Denizli'de korkutan deprem

Denizli’nin Çal ilçesinde saat 23.58’de 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi

18 Temmuz 2016 03:23

Denizli'nin Çal ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı depremde, sarsıntıyla birlikte birçok kişi sokaklara çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre saat 23.58’de merkez üssü Denizli’nin Çal ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin en yakın yerleşim yeri olan Çal ilçesindeki Yazır köyüne 2,5 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, kuvvetli hissedildiği Çal ilçesi ile çevresindeki yerleşim yerlerinde birçok kişinin evlerinden çıkarak bir süre dışarıda bekledikleri görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 4.0 büyüklüğünde ve zeminden 3,7 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

 

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