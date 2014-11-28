Denizli'de kızlı-erkekli apart denetimi

Denizli kent merkezinde yapılan huzur toplantısının ana konusunu kızlı- erkekli apartlar oluşturdu. Muhtarların duydukları şikayeti iletmesi üzerine, Belediye Başkanı AKP’li Hüseyin Gürlesin kontrolleri arttırıp denetimleri sürdüreceklerini, denetimlerin özellikle kızlı ve erkekli kalınan apartlara uıygulanacağını, kurallara uymayanların gözünün yaşına bakmayacaklarını söyledi.

Ramazan Çetin’in DHA’da yer alan haberine göre, Kınıklı Polis Merkezi’nde yapılan ’Huzur’ toplantısına Vali Şükrü Kocatepe, merkez Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Kaymakam Veysel Beyru, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nazmi Çiçek, emniyet müdür yardımcıları, muhtarlar ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Kocatepe, atanmış ve seçilmiş tüm kamu görevlilerinin vatandaşın huzuru için bir araya geldiğini ve güvenlik konusunda vatandaştan gelen taleplerin değerlendirileceğini belirtti.

’Girmediğimiz apart kalmayacak’

Toplantıda muhtarlar ile okul müdürlerinin bölgelerinde yaşadıkları sorunlar da konuşuldu. Muhtarların şikayet ettikleri konuların başında apartların denetimi yer aldı. Günlük ve saatlik olarak kiralanan apartlara giriş çıkışların kontrolsüz olduğunu dile getiren muhtarlar, denetimlerin arttırılmasını talep etti.

Bu konuda konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, apartları kontrol altına alacaklarını ve gerekirse yaptırım uygulayacaklarını belirtti. Başkan Gürlesin şöyle konuştu:

“Apartlarla ilgili bir sakıncalı durum gördüğünüz an bize bildirin. Girmediğimiz apart kalmayacak. Kurallara uymayan apartın gözünün yaşına bakmayacağız. Üstelik bu kontroller hiç ara vermeksizin devam edecek. Muhtarlar bu konuda bize yardım etsin. Özellikle kızlı ve erkekli kalınan apartlar kontrol altına alınacak. Huzuru ve toplum güvenliğini tehlikeye atan apartlara karşı yaptırım uygulayacağız.”