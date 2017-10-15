Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Buldan İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Yenimahalle Kayran mevkiinde meydana geldi. Osman Güler yönetimindeki 06 FHT 90 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Aydın Balcı yönetimindeki 20 RP 919 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Balcı ve Güler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen abulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, sürücüler Aydın Balcı ile Osman Güler\'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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