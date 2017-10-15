T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı

15 Ekim 2017 02:27

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Buldan İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı. 
Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Yenimahalle Kayran mevkiinde meydana geldi. Osman Güler yönetimindeki 06 FHT 90 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Aydın Balcı yönetimindeki 20 RP 919 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Balcı ve Güler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen abulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, sürücüler Aydın Balcı ile Osman Güler\'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHADENİZLİ BuldanYenimahalle KayranOsman GülerFHTAydın BalcıRPKazadaBalcıGülerYaralılarTedaviyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24