Denizli'de Helenistik döneme ait 21 parça tarihi eser ele geçirildi

Denizli'de polis, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Helenistik döneme ait 19 sikke 1 heykel ve 1 mühür ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, geçen çarşamba günü, tarihi eser kaçakçılığı bilgisi aldığı şüpheli bir aracı takibe aldı. Polis, durdurduğu araçta detaylı arama yaptı.

21 parça eser ele geçirildi

Operasyonda araçta bulunan bir kişi gözaltına alınırken, Helenistik döneme ait olduğu tespit edilen 19 bronz sikke, 1 heykel ve 1 adet mühür ele geçirildi.

El konulan 21 parça tarihi eser, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.