Denizli'de gülen olmadı



Turkcell Süper Lig'in 24. hafta maçında Denizlispor ile Hacettepe, Denizli'de golsüz berabere kaldı.



Turkcell Süper Lig’de Denizli’de oynanan 24. hafta maçında Denizlispor ile Hacettepe golsüz berabere kaldı.



Maçın ilk yarısında ev sahibi Denizlispor, Hacettepe’ye karşı daha etkili ve atak görünürken, deplasman takımı Hacettepe kontraataklarla gol aramaya çalıştı.



Denizlispor’da Angelov’un hücumda yalnız kaldığı dikkatlerden kaçmadı.



Hacettepe de ise forvet hattında Zoko ve Tambwe istenilen pozisyonları üretmekte zorlandı.



ilk yarıda gol olmayınca devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıda Denizlispor yine Hacettepe karşısında net pozisyonlar bulmasına rağmen bunlardan faydalanamadı ve maç golsüz berabere sona erdi.



Bu sonuçla Denizlispor puanını 28’e çıkartırken, Hacettepe de 15 puana yükseldi.



DENİZLİSPOR: 0 - HACETTEPE: 0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Bülent Gökçü, İsmail Sencan

Denizlispor: Özden, Şener Aşkaroğlu, Burak Akyıldız, Fatih Yiğen, Çağlar Birinci, Musa Sinan (Dk. 37 Bangoura), Braga (Dk. 78 Emin Aladağ), Güray, Berberovic, Caner Celep (Dk. 52 Selahattin), Angelov

Hacettepe: Recep Biler, Arda Yavuz, Kulusic, Ümit Bozkurt, Adnan Güngör (Dk. 83 Serkan Atak), Olgay, Tozo, Selçuk Şahin, Kadir Bekmezci, Tambwe (Dk. 88 Ufuk Arslan), Zoko (Dk. Ümit Tütünci)

Sarı Kartlar: Dk. 18 Berberovic, Dk. 55 Fatih Yiğen (Denizlispor) Dk. 71 Olgay, Dk. 75 Ümit Bozkurt, Dk. 76 Ümit Tütünci (Hacettepe)



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Güray'ın kullandığı serbest vuruşta, savunmadan dönen topu Musa Sinan auta attı.



21. dakikada Silva'nın pasını alan Zoko, köşe çizgisine yakın bir yerde Fatih tarafından düşürüldü. Silva'nın kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü.



24. dakikada Caner Celep'in Angelov'a pasında, kaleye giden topu Kulusic kornere gönderdi.



38. dakikada Caner Celep'in uzaktan şutunda kaleci Recep, topu elleriyle uzanarak kontrol etti.



42. dakikada Angelov'un kaleye şutunda Kulusic ayağıyla topu kornere gönderdi. Caner Celep'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Recep Biler topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



İlk yarı 0-0 sona erdi.



İKİNCİ YARI



50. dakikada Zoko savunmanın arkasına atılan topu kaleye gönderdi. Kaleci Özden kaleden çıkarak topu uzaklaştırdı. Kalenin boş olduğunu gören Tozo'nun vurduğu top az farkla auta çıktı.



70. dakikada Braga'nın savunmanın arkasına gönderdiği topla Angelov buluştu. Kalecinin üstünden aşırtmak isteyen Angelov'un topunu kaleci Recep Biler kontroletti.



73. dakikada Selahattin kafayla indirdi. Kulusic'ten seken topa Angelov vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.



80. dakikada sol kanattan Çağlar Birinci'nin ortaladığı topu savunma uzaklaştırdı. Angelov'un kafayla vurduğu top saha dışına çıktı.



88. dakikada Şener Aşkaroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Recep Biler boşa çıktı. Savunmadan seken topu önünde bulan Bangoura'nın röveşata vuruşunda top auta gitti.



Denizlispor-Hacettepe karşılaşması 0-0 sona erdi.