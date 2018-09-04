Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 316 oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde biri sünnet, diğer düğün olmak üzere iki etkinlikte aynı firmanın hazırladığı yemeği yedikten sonra rahatsızlanıp, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı, 316\'ya yükseldi.

Merkezefendi ilçesinde pazar günü bir yemek firması tarafından, biri sünnet, diğer düğün olmak üzere iki etkinlik için yemek yapıldı. Her iki etkinliğe gelen yaklaşık bin kişiye; köfte, pilav, tavuk suyu çorba, salata ve puding ikram edildi. Bir süre sonra, her iki etkinliğe katılan davetlilerde mide bulantısı, baş dönmesi, ishal, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Dün, ilk olarak 99 kişi hastanelere başvurdu. Ancak zaman geçtikçe sayı arttı, 316 kişiye ulaştı. Bu kişilerin bir bölümüne ayakta müdahale edildi.

Denizli Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, zehirlenme şüphesiyle kamu hastaneleri ve özel hastanelere başvuran kişi sayısının 316\'ya ulaştığı, 182 kişiye ayakta müdahale edildiği belirtilerek, \"Zehirlenme şüphesiyle 134 kişinin tedavisi hastanelerimizin acil ve yataklı servislerinde devam etmektedir. Bu sabahtan itibaren olayla ilgili yeni bir vaka başvurusu bulunmamaktadır. Hastaların genel durumu iyi olup, gerekli takipler yapılmakla birlikte konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılması için talimat verilmiştir\" denildi.



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