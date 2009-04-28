Denizli'de futbol şenliği



Denizli'de Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun işbirliği ile organize edilen Herkes İçin Futbol Şenliği, gerçek bir şölen havasında geçti. Tüm illerde yapılması planlanan şenliği Türkiye'de gerçekleştiren ilk kent Denizli olurken, etkinliğe Denizlispor Kulübü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Türkiye Futbol Adamları Derneği Denizli Şubesi de destek verdi.



Denizlispor Zafer Katrancı Tesisleri'ndeki şenlikte 18 ilçe ve Denizli merkezde iki ay sürdürülen çalışmalar sonucunda tespit edilen lisanssız yüzlerce küçük sporcu sahaya çıktı. Organizasyona katılan 24 takım çekilen kura sonucu birbirleri ile karşılaşırken, minik futbolcular oluşturulacak Denizli Karması'na girebilmek için tüm yeteneklerini ortaya koydular.



Denizlispor Futbol Eğitim Merkezleri Sorumlusu Ayhan Turan Karaca, 1996-1999 yaş gruplarında Denizli'nin sporcu potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemlerde Denizlispor ve Türk futbolunun geleceğini kurmak için bir proje hazırlandı. Bu proje Milli Eğitim Bakanlığı, Futbol Federasyonu ve Denizlispor ayağıyla yapılmış ilk ve tek projedir" şeklinde konuştu.



Denizli Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kıvrak ise, 21 görevlinin 18 ilçeyi tek tek dolaşarak yetenekli öğrencileri tespit ettiğini dile getirerek, "Bugün projenin son aşamasına gelindi. Burada ilçelerden gelen 18 ve merkezden seçilen 6 takımın katıldığı etkinlik ile Denizlispor'un altyapısı oluşturulacak ve Denizli Karması'nın tespiti yapılacak. Bu karma diğer illerin karmalarıyla karşılaşacak. Hedefimiz, yetenekli öğrencileri saptayıp, bu sporcuları Denizlispor altyapısına kazandırmak" dedi.