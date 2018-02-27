Denizli'de FETÖ'nün 'emniyet yapılanması' davasında 5 tahliye

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY\'nin \'il emniyet müdürlüğü yapılanması\'na yönelik 28\'i tutuklu 44 sanıklı davaya ilişkin verilen ara kararda, eski 5 polis tahliye edildi.

Denizli 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, dün, FETÖ/PDY\'nin \'il emniyet müdürlüğü yapılanması\'na yönelik açılan, 28\'i tutuklu 44 sanıklı davanın 6\'ncı duruşması görüldü. Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'nde yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada ilk olarak örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kayıtları ve sanıkların evlerinde bulunup, mahkemeye sunulan deliller okundu. Ardından sanık eski polis müdürleri, savunmalarını yaptı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasının ardından ara kararını açıkladı. Kararda, meslekten ve memuriyetten ihraç edilen tutuklu sanıklardan 5\'inin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, 23 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, 2 Mayıs\'a ertelendi.