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Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanması davası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı devlet okullarındaki örgütlenmesine yönelik 3

30 Ekim 2017 17:30

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı devlet okullarındaki örgütlenmesine yönelik 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan 56\'sı tutuklu 82 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü\'nün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaptığı operasyonda örgütün Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı devlet okullarındaki öğretmen yapılanmasına yönelik 61 öğretmen tutuklandı. Davanın 7 Haziran\'da başlayan ilk duruşmasında, 8 tutuklu sanık tahliye edildi. 3 tutuksuz sanık ise ByLock kullandıklarının belirlenmesi üzerine tutukladı.
Meslekten ihraç edilen öğretmenler hakkında FETÖ/PDY üyeliği, ByLock kullanımı, KHK\'yla kapatılan sendika ve dernek üyelikleri, Bank Asya hesapları, sohbet toplantıları, örgüt adına bağış toplama gazete ve dergi aboneliği iddialarıyla açılan davanın ikinci duruşması; Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatlar alındı. Duruşma solunu yetersiz olduğu gerekçesiyle sadece tutuklu sanıkların birinci derece yakınları alındı.
Duruşmanın sabahki oturumunda bazı sanıklara ByLock dosyalarında bulunan detaylar soruldu. Duruşmada, FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle aranırken teslim olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan S.A.\'nın savunması alındı. Denizli\'de bir ortaokulda öğretmen iken açığa alınan S.A., savunmasında, \"Kamu görevinden ihraç olduktan sonra çevremdekilerin bakışlarından rahatsız oldum ve bir süreliğine İstanbul\'a gittim. Denizli\'ye döndüğümde evimin kapı kilidinin değiştirildiğini fark ettim. Durumdan şüphelenip, avukatıma danıştığımda hakkımda soruşturma olduğunu öğrendim ve teslim oldum. FETÖ örgütü ile hiçbir ilgim yok\" dedi.
Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla sürüyor.

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