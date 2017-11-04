Denizli'de evde patlama: 5 yaralı (2) (Yeniden)

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, Ahmet Yıldız\'a ait iki katlı evin zemin katında, tüpten sızan gazın sıkışmasının neden olduğu patlamada 1\'i bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bugün saat 07.30 sıralarında, Merkezefendi İlçesi Muratdede Mahallesi 201/7 sokakta, 14 numarada oturan 65 yaşındaki Ahmet Yıldız ile eşi 55 yaşındaki Amine Yıldız ve çocukları 20 yaşındaki Rıdvan Yıldız, 30 yaşındaki Abdullah Yıldız, 19 yaşındaki Leyla Yıldız ve evli olan Gülistan Uyar ile onun 1 yaşındaki bebeği Ecenur Uyar\'ın bulunduğu iki katlı evin zemin katında bir patlama meydana geldi. Gülistan Uyar, sabah saatlerinde bebeğine süt ısıtmak için yatağından kalkarak mutfağa gitmek istedi. Evdeki gaz kokusunu fark eden Gülistan Uyar, ışığı yakıp ne olduğuna bakmak isteyince, büyük bir gürültüyle patlama oldu. Ocaktan sızan mütfak tüpünün neden olduğu patlamayla birlikte evde yangın çıktı.

Patlama sırasında evde bulunan 7 kişiden Ahmet Yıldız, Amine Yıldız, Leyla Yıldız, Gülistan Uyar ile 1 yaşındaki bebeği Ecenur Uyar yaralandı. Patlama sonrası eve koşan komşular, yangını suyla söndürerek, yaralıları evden çıkardı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Denizli Devlet ve Servergazi Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

\"ADETA YER SARSILDI\"

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de gönderildi. Patlama sonrası evde duvarlar yıkıldı, pencereden kopan demir korkuluk yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Komşular, patlama sırasında büyük korku yaşadıklarını belirterek, \"Adeta yer sarsıldı. Patlama sonrası eve koştuk, yangını söndürüp, yaralıları dışarı çıkardık\" dedi.

Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de evde inceleme yaptı. Polisin incelemesinin ardından, komşuları evde patlama sonrası sağlam kalan eşyaları taşımaya yardım etti.

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