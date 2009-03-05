Denizli'de eğitime yarın devam edilecek

Denizli Valisi Erkmen, deprem hareketliliği nedeniyle ara verilen eğitime dört okul hariç yarın başlanacağını söyledi.



Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Valilik Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından uzmanlar tarafından teknik kontrolün gerçekleştirilmesi amacıyla il merkezi ile Sarayköy, Akköy, Honaz ve Babadağ'da okullarda eğitime bir gün ara verildiğini hatırlattı.



Erkmen, "Denizli merkezde bulunan İmam Hatip Lisesi ile Goncalı, Güveçlik ve Eskihisar ilköğretim okullarındaki öğrencilerin tatili devam edecek. Dört okul haricindeki tüm okullarda yarın ders başı yapılacak" dedi.



Bugün itibariyle kent genelindeki 5 bin evin kontrolden geçirildiğini ifade eden Erkmen, "Kontrolden geçirilen 28 ev, riskli tespit edildiği için boşaltıldı" diye konuştu.



Erkmen, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, deprem hareketliliğine ilişkin endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla sabah saatlerinde basın toplantısı yaparak, en doğru bilgileri vatandaşlara aktardığını belirtti.



Son dönemde çok sayıda telefon almaya başladıklarını anlatan Erkmen, "Doğru nedir? diye soruyorlardı. Yüzde 1 ihtimal dahi olsa depremle ilgili kimsenin aklında şüphe olmasın diye bize iletilen son verileri vatandaşlarımızla paylaştık" dedi.



‘Deprem olacak, demedim’



Sabah düzenlediği basın toplantısında, "Deprem olacak" diye bir bilgi vermediğini belirten Vali Erkmen, şunları kaydetti:



"Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Kandilli Rasathanesi uzmanları, bunların sonucunda hiçbir şey olmayabileceği gibi, deprem olursa da 5'in üzerinde olmayacağı şeklinde bilgi vermektedir. Bu nedenle kimsenin panik yapmasına gerek yoktur, heyecana gerek yoktur. En ufak ciddi bir bilgiyi vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda kesinleşmiş bilimsel bir veri yoktur. Ancak Denizli'nin birinci derece deprem bölgesinde

olduğu unutulmamalıdır."



Vatandaşlardan, "Deprem olacak" şeklinde söylenti yayanlara itibar etmemesini isteyen Vali Erkmen, Denizli Valiliğince yapılan tatbikatın ardından başlayan deprem hareketliliğinin, 5 ve üzeri büyüklükte yıkıcı ve öldürücü bir depreme sebebiyet vermeyeceğinin uzmanlar tarafından kendisine iletildiğini bildirdi.



Bayındırlık Bakanlığı uzmanlarının denetimlerinde, Denizli'deki 4 okulda depremde yıkılma riski görüldüğünü dile getiren Erkmen, merkezdeki İmam Hatip Lisesi ile Goncalı, Güveçlik ve Eskihisar ilköğretim okullarının haricindeki diğer okullarda öğrencilerin yarın ders başı yapacaklarını söyledi.



Bir süredir Denizli'deki binaların depreme dayanıklılığı ile ilgili sürdürülen çalışmalarda 5 bin evin teknik kontrolden geçirildiğini kaydeden Yavuz Erkmen, riskli olarak tespit edilen 28 evin boşaltıldığını sözlerine ekledi.



Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kumsar da kentte yaşanan deprem hareketliliğinin bölgenin tektonik yapısı gereği normal bir hareketlilik olduğunu ifade ederek, "Büyük bir deprem beklentisi içinde değiliz" dedi.

