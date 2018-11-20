T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (8)

YOĞUN SİS ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR Denizli'de düşen keşif uçağı arama çalışmaları devam ediyor

20 Kasım 2018 03:13

YOĞUN SİS ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR
Denizli\'de düşen keşif uçağı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgenin sarp ve kayalık olmasının yanı sıra soğuk hava ve yoğun sis nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Bölgeye ilk çıkan  AFAD ekibi, çevre illerden gelen diğer AFAD ekipleri ile değiştirilecek ve arama çalışmaları sabah kadar sürecek. Ancak helikopterle arama çalışmalarına hava olumsuz şartları nedeniyle ara verildi. Yetkililer, sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterin de tekrar devreye gireceğini belirtti. yoğun çabaya rağmen ekipler gece yarısına kadar enkaza ulaşamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YOĞUN SİSGÜÇLEŞTİRİYOR DenizliBölgeninBölgeyeAFADAncakYetkililer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24