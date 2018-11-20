Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (8)

YOĞUN SİS ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Denizli\'de düşen keşif uçağı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgenin sarp ve kayalık olmasının yanı sıra soğuk hava ve yoğun sis nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Bölgeye ilk çıkan AFAD ekibi, çevre illerden gelen diğer AFAD ekipleri ile değiştirilecek ve arama çalışmaları sabah kadar sürecek. Ancak helikopterle arama çalışmalarına hava olumsuz şartları nedeniyle ara verildi. Yetkililer, sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterin de tekrar devreye gireceğini belirtti. yoğun çabaya rağmen ekipler gece yarısına kadar enkaza ulaşamadı.