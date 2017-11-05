Denizli'de develere 'havut giydirme' töreni

Hasan ARSLAN/SARAYKÖY (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy İlçesi\'nde güreştirilecek develer için \'havut giydirme\' töreni düzenlendi. \'34\'üncü Geleneksel Sarayköy Deve Güreşi Festivali\'nde yoğun katılım beklediklerini belirten Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, \"31 Aralık\'ta yapacağımız deve güreşimize Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerimizde popüler olan develer yer alacak\" dedi.

Sarayköy Belediyesi\'nin destekleriyle ilçedeki deve sahipleri tarafından havut giydirme töreni düzenlendi. Sabahın ilk saatlerinde develere havut giydirilerek süslendi. 40\'a yakın devenin havut giydirildiği törene, AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Denizlispor Başkan Yardımcısı Mehmet Uz, deve sahipleri ve çok sayıda kişi katıldı. Develerin havut giydirilmesi ardından, 2 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu. Ardından ise develer antrenman güreşi yaptı.

Sarayköy Belediye Başkanı Özbaş, Türkiye\'nin tek doğal arenasının Sarayköy\'de olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

\"Devecilikle uğraşmak ayrı emektir. Bakım, süsleme, havut, antrenmanı hepsi bir telaştır. Bunların hepsi sistematiklik içerisinde geçmek zorundadır. Bir sporcunun müsabakaya hazırlandığı gibi develerde müsabakaya tüm organizasyonları, idmanları, kıyafetleri, aksesuvarlarıyla hazırlanır. Bu güzel organizasyonda bu güzel kültürü gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız. Sarayköy 3 nesil boyunca deve güreşinde adını duyuran bir ilçe. Gelecek kuşaklara bu kültürün aktarılması için belediye olarak elimizden geleni yapacağız.\"

HALKA DAVET

Önümüzdeki 31 Aralık\'ta düzenlenecek 34\'üncü Geleneksel Sarayköy Deve Güreşi Festivali\'ne tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Özbaş, \"Kış Festivalimizin en önemli ayağı olan deve güreşi festivalimize güçlü bir katılım bekliyoruz. Çünkü 31 Aralık\'ta deve güreşi yapan başka bir yer olmayacak. Ayrıca çok üst düzey popüler develer burada olacak. Tüm vatandaşlarımızı kış turizmimiz olan deve güreşi festivalimize bekliyoruz\" diye konuştu.



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