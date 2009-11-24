Denizli'de çöpten el bombası çıktı

T24 - Denizli’de çöp poşedi içerisinde 2 el bombası, mermiler ve evrak bulundu. Polis, kapsamlı soruşturma başlattı.

Bugün saat 09.30 sıralarında, 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi Mehmetçik Mahallesi 1300 Sokak'ta çöp torbası içinde el bombası ve mermiler bulunduğu ihbarını yaptı. Olay yerine terörle mücadele, bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Vatandaşlar olay yerinden yaklaşık 100 metre kadar uzaklaştırıldı. Ekipler 1300 Sokak'ta bir elektrik direğinin dibine konulan çöp poşeti içerisindeki ütü kutusunda iki el bombası ve çok miktarda mermi buldu. Ekipler, çöpte buldukları evraktaki bazı kağıtların da fotoğraflarını çekerek inceledi. El bombalarının bulunduğu kutu dikkatli bir şekilde delil torbasına konularak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çöplüğün karşısında oturan iki vatandaş da ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. Olayla ilgili detaylı bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Polis, el bombalarını ve mermileri kimin bıraktığını araştırıyor.