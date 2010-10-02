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Yaşam

DENİZLİ'DE BLUES COŞKUSU DENİZLİ (A.A)

02 Ekim 2010 02:01

-DENİZLİ'DE BLUES COŞKUSU DENİZLİ (A.A) - 01.10.2010 - Türkiye turuna Denizli'den başlayan Efes Pilsen Blues Festivali kapsamında Denizli'ye gelen blues müziğinin ustaları, sevenlerini coşturdu. Pamukkale Richmond SPA Otel'de düzenlenen konserde, doğup büyüdüğü Louisiana'nın müzik kültürüne modern bir bakış getirip Baton Rouge Blues'uyla sentezlediği kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Kenny Neal, New Orleans'e özgü Blues'u tekrar yorumlayan Mitch Woods&His Rocket 88 ve Blues müziğinin en dinamik isimlerinden Samuel James etkileyici performanslarıyla blues severlere unutulmayacak gece yaşattı. 21. kez çıktığı Türkiye turuna Denizli'den başlayan Efes Pilsen Blues Festivali 6 Kasıma kadar sürecek. Yarın akşam Antalya'da blues severlerle buluşacak festival, 6 Kasım 2010 Cumartesi İstanbul'da gerçekleştirilecek konserle sona erecek.

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