Denizli’de bir tekstil devi daha battı

Kriz ve doğalgaz zammı Denizli’deki ve Trakya bölgesindeki tekstil firmalarını fena vurdu. Fabrikalar peş peşe kapanıyor.



Artan enerji maliyetleri ve Çin rekabeti Denizli ve Trakya’daki tekstil devlerinin fabrikalarına kilit vuruyor. Denizli’nin ilk fabrikası Denteks, Dempa ve ilk iplik fabrikası Göveçlik’te üretim durdu. Trakya’da ise son 1 ayda 700 işçi işsiz kaldı.



Reel sektörde kriz dalga dalga yayılmaya başladı. Hafta içinde tekstil devi Sönmez Filament’in doğalgaz ve elektrik zamlarıyla artık mücadele edemez duruma gelince üretimini durdurmasının ardından Denizli’den ve Trakya bölgesinden peş peşe kötü haberler sıralanmaya başladı. Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk tekstil fabrikası ve 450 işçinin çalıştığı Denteks ile 170 kişinin çalıştığı Dempa Denizli Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. üretimini durdurarak fabrikalarını kapattı. Denizli’nin ilk iplik fabrikası olan Göveçlik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 850 kişinin işine son verip fabrikasının üretimini durdurdu.



Evlerini satacak



Bu üç fabrikanın yanı sıra son 6 ay içinde Atakan Tekstil, Atak Tekstil, İrem Tekstil, Bordo Tekstil ve Turkmar firmaları da üretimini durdurmuştu. Kapısına kilit vurulan fabrikaların Denizli’nin tekstil ihracatındaki payı 100 milyon dolar düzeyinde. Üretimini durduran Dempa Denizli Mensucat Sanayi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baysal, “Kalan işçimin alacaklarını evlerimi satıp ödeyeceğim. Otellerimi de satabilirim. Benim yıllık ihracatım 25 milyon dolardı. Yazık değil mi?” dedi.



Trakya’da fabrikalar kapanıyor: 700 kişi işsiz



Trakya Bölgesi’nde ise yaklaşık 350 tekstil fabrikasının sipariş alamadığı ve enerji maliyetlerinin artması nedeniyle kapanmaya başladığı belirtiliyor. Öz İplik-İş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri ve Trakya Bölge Başkanı Rafi Ay, sektördeki işletmelerin iş alamadığını ve üretim yapmadıkları için bankaların da kredi vermediğini bu yüzden sanayicinin işlerinin daha da kötüye gittiğini söyledi. Ay, “Son bir ayda fabrikalardan 700 tekstil işçisi çıkartıldı” diye konuştu.

