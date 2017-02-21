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Yaşam

Denizli'de bir evden 3 kamyon çöp çıktı

Şikâyet üzerine bir eve gelen ekipler 3 kamyon dolusu çöp ile karşılaştı

21 Şubat 2017 23:10

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde bir evin ikinci katından 3 kamyon çöp çıktı.

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde bir evden çıkan koku üzerine vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, evin içinde büyük bir çöp yığını ile karşılaştı. Bunun üzerine, temizlik ekiplerinden yardım istendi.

Pamukkale Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, apartmanın ikinci katında bulunan evdeki çöpleri getirdikleri kamyona dökmeye başladı. Evin içindeki çöplerin atıldığı sırada vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti. Evden 3 kamyon çöp çıkarken, evde kimin oturduğu konusunda herhangi bilgi verilmedi.

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