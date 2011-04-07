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DENİZLİ'DE "HOROZ DÖVÜŞÜ" OPERASYONU DENİZLİ (A.A)

07 Nisan 2011 22:41

-DENİZLİ'DE "HOROZ DÖVÜŞÜ" OPERASYONU DENİZLİ (A.A) - 07.04.2011 - Denizli Horozları ile Kanatlı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğine ''horoz dövüştürüldüğü'' iddiasıyla düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine, 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan Denizli Horozları ile Kanatlı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğine operasyon düzenledi.  Operasyonda dernek başkanı S.G (41) ve kardeşi E.G (35) ile İzmir ve Aydın'dan horoz dövüşü izlemeye gelen ve bahis oynadıkları iddia edilen 49 kişi gözaltına alındı.  Polis ekiplerinin dernek binasında yaptığı araştırmada, horozlara dövüştürülmeden önce elektrik verildiği belirlendi. Aramada, yaralanan horozlara dikiş atılması için kullanıldığı iddia edilen tıbbi malzeme ve ağrı kesici ilaçlar da bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden S.G. ve E.G, emniyetteki işlemlerini tamamlanmasının ardından ''kumar oynamak, oynatmak, hayvanlara kötü muamele ve eziyet etmek'' iddiasıyla adliyeye sevk edildi.  Diğer gözaltına alınanlar hakkında ise bahis oynadıkları gerekçesiyle Kabahatler Kanununa göre işlem yapılarak 154'er lira para cezası uygulandı.

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