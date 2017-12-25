Denizli'de 32 ihraç, 6 göreve iade

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 32 kamu personeli ihraç edilirken, 6 kamu çalışanı da görevine iade edildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayınlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çok sayıda devlet memuru kamudan ihraç edildi. Denizli\'den FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 32 personelin ihraç edildiği KHK ile daha önce ihraç edilen 6 personel hakkında da göreve iade kararı yayınlandı. İhraç edilenlerin içinde 14 isim ile Diyanet ilk sırada yer alırken, Adalet Bakanlığı 2, Jandarma 2, Mahalli İdareler 1, Milli Eğitim Bakanlığı 4, Sağlık Bakanlığı 1, Ulaştırma Bakanlığı 3, Pamukkale Üniversitesi\'nden ise 5 personel ihraç edildi. Adalet Bakanlığı\'ndan 2 kişi, İçişleri Bakanlığı\'ndan 2 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan ise 2 kişi olmak üzere toplam 6 kişi görevine iade edildi.