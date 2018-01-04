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Denizli'de 300 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de yapılan operasyonda 300 şişe sahte viski, rakı ve votka ele geçirilirken, 6 kişiyi gözaltına alındı

04 Ocak 2018 14:11

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de yapılan operasyonda 300 şişe sahte viski, rakı ve votka ele geçirilirken, 6 kişiyi gözaltına alındı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte içki üreten kişilerin, bunları araçlarla getirdikleri büfe, gece kulübü ve meyhane gibi yerlere sattığını belirledi. Sahte içki üreten kişilerin kent merkezinde 15, ilçelerde ise, 29 büfe, gece kulübü ve meyhaneye satış yaptığı tespit edildi. Kaçak olarak alkollü içki üreten bir kişi ile bunları satan yerlere yönelik olarak eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, rakı, viski ve votkadan oluşan 300 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden 2\'sinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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