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Denizli'de 3 kişi hırsızlıktan tutuklandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, ev ve işyerlerindeki hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı

21 Kasım 2017 02:23

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, ev ve işyerlerindeki hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ev ve işyerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin operasyon düzenledi. Operasyonda, M.K, A.B. ve Y.B, hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, hırsızlıkta kullandıkları belirlenen bazı malzemeler ile çalıntı elektronik eşyalar bulundu. 
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
 

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