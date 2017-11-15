T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli'de 3 iş makinesiyle kaçak kazıya 8 gözaltı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Babadağ İlçesi'nde kaçak kazı yapan 8 kişi, suçüstü yakalandı

15 Kasım 2017 19:55

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Babadağ İlçesi\'nde kaçak kazı yapan 8 kişi, suçüstü yakalandı.
Bekirler Mahallesi Gedik Çayı Mevkii\'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, geçen pazartesi günü operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapılan bölgeye giden jandarma ekipleri, çekici TIR\'la bölgeye getirilen 2 ekskavatör ve kepçe ile kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan 8 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Çekici TIR ile 2 ekskavatör ve kepçeye el konuldu. Kaçak kazı yapılan yeri inceleyen jandarma ekipleri, zanlıların 30 metre derinliğinde çukur açtıklarını belirledi.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDENİZLİ DHA DENİZLİ BabadağBekirler Mahallesi GedikMevkiiKaçakTIRFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24