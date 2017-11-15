Denizli'de 3 iş makinesiyle kaçak kazıya 8 gözaltı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Babadağ İlçesi\'nde kaçak kazı yapan 8 kişi, suçüstü yakalandı.

Bekirler Mahallesi Gedik Çayı Mevkii\'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, geçen pazartesi günü operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapılan bölgeye giden jandarma ekipleri, çekici TIR\'la bölgeye getirilen 2 ekskavatör ve kepçe ile kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan 8 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Çekici TIR ile 2 ekskavatör ve kepçeye el konuldu. Kaçak kazı yapılan yeri inceleyen jandarma ekipleri, zanlıların 30 metre derinliğinde çukur açtıklarını belirledi.

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