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Yaşam

Denizli'de 12 Somalili öğrenci ders başı yaptı DENİZLİ (A.A)

13 Ekim 2011 22:23

-Denizli'de 12 Somalili öğrenci ders başı yaptı DENİZLİ (A.A) - 13.10.2011 - Kimse Yok mu Derneği tarafından 3 hafta Türkiye'ye getirilen Somalili öğrencilerden 12'si Denizli'deki özel bir lisede eğitime başladı.  Özel Servergazi Liseleri Müdürü Recep Ali Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitime başlayan 12 öğrencinin, eğitim, barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarını üstlendiklerini ifade etti. Yalçın, Somalili öğrencilerin yanı sıra önümüzdeki günlerde Uganda ve Kongo'dan da 2'şer öğrencinin okul bünyesinde eğitim almaya başlayacağını kaydetti. -Vali Demir ziyaret etti- Öte yandan Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Denizli'ye getirilen Somalili öğrencileri ziyaret etti. Vali Demir'i, okul bahçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Özel Servergazi Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu üyeleri ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer karşıladı. Karşılamanın ardından Somalili öğrencilerin bulunduğu sınıfa giden Vali Demir, burada öğrencilerle yakından ilgilendi. Kendilerini Türkçe konuşarak tanıtan Somalili öğrenciler, Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi.

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