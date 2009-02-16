Denizli: 'Yazık oldu'



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor karşısında iyi futbollarının karşılığını alamadıklarını söyledi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maç için ''Her bakımdan yazık oldu'' yorumunu yaptı.



Denizli, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşma hakkında söylenecek fazla bir şey olmadığını ifade ederek, "Trabzonspor bir kere kalemize geldi ve gol attı. Beşiktaş bugün bu ligin en yüksek tempoyla futbol oynayan takımıdır. Oyunun büyük bir bölümünü rakip cezaalanı önünde oynadığımız bir maç. Bir büyük takım karşısında ancak bu kadar üstün oynanabilir. Bugün oynayan ekibimi, gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum. Trabzonspor'un galibiyetine hiçbir güç olur vermezdi. Neticede 2 puan kaybettik. Takımım bu görüntüsüyle, kaybedilen puanları çok kolay telafi edecek güçte olduğunu göstermiştir" diye konuştu.



Denizli bir soru üzerine, kimsenin, Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısında bu kadar üstün oynayacağını beklemediği maçta kendisinin böyle olacağını düşündüğünü vurgulayarak, "Trabzonspor'un, oyunun hiçbir alanında üstünlüğü yoktu. Kalemize bir kere gelebildiler. Oyunu rakip kaleye taşıyan bizdik. Takımımla bugün gurur duydum. Bu ligin sonunda nerede olacağının mesajını verdiler" şeklinde konuştu.

