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Yaşam

Denizli ve Elazığ'da 4.0'lık deprem

Denizli ve Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı olmadı

22 Mart 2009 02:00

Denizli ve Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı olmadı.

Denizli'demerkez üssü Akköy İlçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saat 02.53'te merkez üssü Akköy İlçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde de hafif şiddetli deprem meydana geldi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 04.31'de merkez üssü Sivrice olan 4.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem kaydedildi. 

Kısa süreli sarsıntının yaşandığı depremlerde can ve mal kaybı olmadı.


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