4 ilde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Türkiye'nin bazı illerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar ve resmi kurumlarda tatil ilan edildi. Çanakkale, Bingöl, Kırklareli ve Denizli'de eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler;

Denizli

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi. Eğitim ve öğretimin yarın uzaktan devam edileceği belirtildi.

Bingöl Karlıova'da taşımalı eğitime kar engeli

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İlçede dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı dolaysıyla taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitime ara verildi. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale

Çanakkale'de beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle, yarın il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Yine il genelinde köy okullarında da, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilikçe, bu kapsamdaki öğrencilerin, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceği belirtildi.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının ise, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların da en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.

Kırklareli

Kırklareli'de şiddetli fırtına sebebiyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kırklareli valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmî-özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebi ile İl Merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi yaşanan olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz, Valimiz Osman Bilgin’in talimatlarıyla (Valimizin Ankara’da Bakanlıklara yapmış olduğu ziyaretler nedeniyle saha çalışmaları Vali Yardımcımız koordinesinde yapılmaktadır) ilk andan itibaren saha çalışmaları yapılmakta ve gerekli tüm önlemler almaktadır" denildi.

"Evden çıkmayın" uyarısı

Açıklamanın devamında, "Siz değerli vatandaşlarımızın da fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliğini için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kofçaz ilçesinde de kar ve fırtına sebebiyle okullarda eğitime 1 gün ara verilmişti.