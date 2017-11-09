Denizli Valisi Karahan'dan şampiyonlara altın

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, İspanya\'da düzenlenen Karate Şampiyonası\'nda Dünya Şampiyonu olan Mehmet Batuhan Özdemir ile Fransa\'da yapılan DSISO Avrupa Yüzme Şampiyonası\'nda 200 metre kelebekte Avrupa Rekoru kırarak şampiyonluğa ulaşan down sendromlu Muhammet Tuğrul Şahin\'i altınla ödüllendirdi. Şampiyon sporcuların Denizli Valiliği ziyaretine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Antrenör Doğan Deveci ile Muhammet Tuğrul Şahin\'in annesi Hatice Şahin katıldı.

Vali Karahan, iki sporcuyu elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı. Muhammet Tuğrul Şahin\'in annesi Hatice Şahin ile Mehmet Batuhan Özdemir\'in antrenörü Doğan Deveci\'ye iki sporcunun başarılarına yaptıkları katkılar için teşekkür eden Vali Hasan Karahan, şampiyon sporculara altın taktı. 28 Ekim-04 Kasım tarihlerinde Paris\'te gerçekleşen DSISO Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası\'nda Muhammed Tuğrul, 200 metre kelebekte 4 dakika 41 saniye 11 saliselik derecesiyle rekor kırarak şampiyon olmuş, Mehmet ise 25-29 Ekim tarihlerinde İspanya\'daki şampiyonada altın madalya kazanmıştı.

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