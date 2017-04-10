Denizli Valiliği’nin sınır dışı etmek istediği İranlı LGBTİ kadınlar destek bekliyor

Cinsel yönelimleri ve dini inançları nedeniyle İran’dan Türkiye’ye 2014 yılında gelen ve Denizli’ye yerleştirilen altı kadının valilik kararıyla sınır dışı edilmesi Anayasa Mahkemesi tarafından durduruldu. Yaklaşık 2.5 yıldır Denizli’de yaşayan İranlı kadınların gittikleri eğlence mekânında polis tarafından konsomatris olarak çalıştıklarına ilişkin tutulan tutanak nedeniyle Denizli Valiliği kadınların sınır dışı edilmesine karar verdi. Valiliğin kararının ardından İranlı kadınlar, sınır dışı işlemlerinin yürütüleceği Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne yerleştirildi.

Sınır dışı edilmeleri için yerleştirildikleri Aydın Geri Gönderme Merkezi’ndeki altı İranlı kadın, Mültecilerle Dayanışma Derneği aracılığıyla Avukat Emine Sarı’ya ulaştı. Avukat Emine Sarı vakit kaybetmeden sınır dışı edilmek üzere bekletilen altı kadın için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu ve Valiliğin kararının iptali için Denizli İdare Mahkemesine, karşı dava açtı.

Anayasa Mahkemesi sınırdışı kararını durdurdu

Avukat Emine Sarı’nın Anayasa Mahkemesi’ne başvurusu Valilik kararının durdurulmasıyla sonuçlandı.

Anayasa Mahkemesi kadınların sınır dışı edilme kararını durdurmasını “telafisi güç durumlar oluşturacağı” gerekçesiyle açıkladı ve gerekli belgelerin toplanıp işlemleri yapılıncaya kadar valiliğin sınır dışı kararını durdurdu.

“İranlı LGBTİ müvekkillerim sınır dışı edilirlerse idam edilebilirler”

Bu kararı ve gelecek süreci Avukat Emine Sarı kaosgl.org için değerlendirdi.

Avukat Emine Sarı, müvekkillerinin kendisi ile irtibata geçtiklerinde dört gündür Aydın Geri Gönderme Merkezi’nde olduklarını belirtti. Müvekkillerinin LGBTİ ve Hristiyan olduğuna dikkat çeken Avukat Sarı, İranlı müvekkillerinin Türkiye’den sığınmacı statüsü aldığını, ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda yaşam haklarının ve özgürlüklerinin ciddi bir tehditle karşı karşıya kalacağını hatırlattı.

Tek iddia polis tutanağı

Avukat Emine Sarı, müvekkillerinin “konsomatris” olarak çalıştığı iddiasının yalnızca polis tutanaklarında yer aldığını ve kamera görüntüsü ya da mekânın işletmecisinin bu iddiayı destekler bir durumunun olmadığını belirtti. İranlı LGBTİ kadınların, sadece polisin tutanağı dayanak gösterilerek, tanık beyanı olmadan İran’a geri gönderilmelerinin hukuka aykırılığına işaret eden Avukat Sarı, bu hukuka aykırı durumun kabul edilmesi durumunda müvekkillerinin idam cezası ile karşı kaşıya kalacağını ekledi.

İdare mahkemesinin kararı önemli

Anayasa Mahkemesi’nin “durdurma” kararının ardından Denizli İdare Mahkemesi’nin kararı belirleyici olacak.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı, başvurucunun yaşamına yönelik ciddi bir tehlike bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi için bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğunu ve bu araştırmaların yapılıp, sonucun yeniden değerlendirilmesi için Valilik kararının durdurulmasına ilişkindi. Kısacası, İranlı LGBTİ kadınların sınırdışı edilme kararı iptal edilmiş değil. Bu durumu değerlendirecek olan Denizli İdare Mahkemesi’nin kararı belirleyici olacak.

Denizli Valiliği'nin sınır dışı etmek istediği İranlı LGBTİ kadınlar, bu hukuksuz karara karşı kamuoyu oluşturmak için destek bekliyor.