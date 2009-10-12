Denizli: Terim'e yapılanlar ayıptır

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Belçika maçı sonrası yaşananlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fatih Terim'e yapılanlar ayıptır" dedi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli'den Fatih Terim'e destek geldi.



A Milli Takım'ın Belçika'ya 2-0 yenildiği maç sonrası yaşananları değerlendiren Denizli, "Türk futboluna böyle başarılar kazandırmış bir isime yapılan bu durum son derece ayıptır" diye konuştu.



Milli Takım'ın 2010 Dünya Kupası finallerine katılamaması konusunda da görüşlerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ben Estonya'nın Bosna Hersek'i yenebileceğini düşündüm ama yanıldım. Bizim ne yapacağımızdan çok rakibin ne yapacağı önem taşıyordu ama Estonya-Bosna Hersek'e çelme takamadı. Bosna Hersek'ten bu grupta 5 puan almamıza rağmen Dünya Kupası'na gidemememiz olayı daha da üzücü hale getiriyor" dedi.



Belçika maçının kaybedilmesini de doğal karşıladığını ifade eden Denizli, "O şartlarda o piskolojide maç kazanmak imkansız bir hal alabilir. Bu durumu yüksek sesle dile getirmlek ve futbolcuların üzerine çok gitmemek lazım" şeklinde konuştu.