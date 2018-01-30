Denizli Tabip Odası'ndan gözaltı açıklaması

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem, Türk Tabipleri Birliği\'nin (TTB) Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili görüşlerine katılmadıklarını, ancak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemini de doğru bulmadıklarını belirtti.

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem, TTB\'nin, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında TTB Merkez Konsey üyelerinin gözaltına alınmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Prof. Dr. Önem açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

\"Türk Ordusunun terörizme karşı ciddi bir mücadele verdiği günlerde, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından talihsiz bir açıklama yapılmış ve bu açıklamaya karşı birçok tabip odası ve sivil toplum kuruluşu tarafından tepki mesajları yayınlanmıştır. Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulumuz da Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile terörizme karşı ülkemizin varlığı ve bütünlüğü için verilen bu meşru mücadelede gönlümüzün ordumuzla olduğunu açıklamıştır. Bununla beraber, Türk Tabipleri Birliği\'nin yapmış olduğu açıklama nedeniyle bugün TTB Merkez Konsey üyelerinin gözaltına alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Denizli Tabip Odası olarak görüşlerine katılmasak dahi, TTB Merkez Konseyi üyelerinin açıklamalarının peşin suç kabul edilerek gözaltı işlemi uygulamasını doğru bulmuyor ve yargı eli ile baskı uygulaması olarak görüyoruz.\"

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