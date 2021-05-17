Çiğdem Toker: Denizli Şehir Hastanesi ihalesinde dört ayda “en düşük teklif” 155 milyon TL artmış

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, “Denizli Şehir Hastanesi hakkında ilginç bir gelişme öğrendim” dediği bugünkü yazısında yapılan ilk ihalenin iptal edilerek yeni bir ihale yapıldığını; burada bir eksikle aynı şirketlerin teklif verdiğini ve en düşük teklifin bir önceki ihaleye göre 164.5 milyon TL arttığına dikkati çekti.

21/b usulüyle yapılan ilk ihalede en düşük teklifi 1 milyar 34 milyon TL ile Ekşioğlu Yönetim+Ekşihan ortaklığı verdiğini hatırlatan Toker, “Bu kez en düşük teklif, Ermit Mühendislik+Özge İnşaat ortaklığından: 1 milyar 189 milyon TL. Dört ayda “en düşük teklif” 155 milyon TL artmış” diye yazdı.

Toker, “İlk ihaleye ne oldu? İptal edildiyse neden? İkinci ihaleye neden bir eksikle aynı firmalar çağrıldı? İlk ihalede olup ikincisinde olmayan şirket neden Kalyon? Bilmiyoruz” diye yazdı.

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