Denizli: Rakibimiz Sivasspor

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ligin en başarılı takımının şampiyonluk yarışındaki rakipleri Sivasspor olduğunu söyledi.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarıyla sohbet eden Denizli, Sivasspor ile ilgili bir soruya, "Bir başarıdan söz ediyorsak, ligin en başarılı takımı Sivasspor'dur. Şimdi baskıyı yaşadıklarını görüyoruz. Zorluk derecesi yüksek bir dönem içindeler, bu da çok doğaldır" diye konuştu.



Şampiyonluk yarışındaki bazı kulüplerin başkanlarının hakemlerden yakınıp Beşiktaş'ın bu yarışta kollandığı yönünde demeçler verdiklerinin hatırlatılması üzerine Denizli, "Emeğimize kendimiz saygı gösteriyoruz, başkalarının emeklerine de saygılıyız. Onlar kulüp başkanlarının açıklamaları ve bunlar idari açıklamalardır. Bunlar benim dışımdadır. Bizim yapacağımız kendi işimize bakmaktır. bizim için çalışıp takımı hazırlamak önemlidir" şeklinde konuştu.



"TAKIMIMDAN MEMNUNUM"



Mustafa Denizli, takımının genel gidişatından memnun olduğunu, Ocak 2009'dan bugüne kadar gelen periyot itibariyle başarılı olduklarını ifade etti.



Sadece Kocaelispor maçının ilk 1 saatinden memnun olmadığını anlatan Denizli, bu kadar maç içinde bunun da çok küçük bir olumsuzluk olduğunu kaydetti.



Kocaelispor maçı öncesi otobüs yolculuğu yaptıklarını, ancak bunun da çok geçerli bir mazeret olmayacağını belirten Denizli, karşılaşmanın ilk yarısında düşündükleri temponun altında kaldıklarını söyledi.



KULLANIM AÇISINDAN GENİŞ BİR KADRO



Sayısal olarak çok geniş olmasa da kullanım açısından geniş bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Denizli, şöyle devam etti:



"Artık şuna bir şey olursa kimi oynatırız gibi düşüncelerimiz yok. Birçok mevkide oynayabilecek futbolcularım var, bu da bizim için avantaj. Takımın birlikte hareket etme, birlikte hissetme ve düşünmesi de ayrı bir avantaj. Bir gol sonrası 20 kişinin aynı şeyleri yaşadıklarını görüyoruz, bu da paylaşımcılığın takım olmanın bir ürünüdür."



BURSASPOR MAÇI



Deneyimli teknik adam, hafta sonunda karşılaşacakları Bursaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın takımı çok iyi tanımasının bir dezavantaj olup olmayacağı sorusuna, "Türkiye'de artık her teknik adam her takımı iyi tanıyor. Bunu avantaj veya dezavantaj olarak değerlendirmek doğru değil" diye yanıt verdi.



"KAMUOYUNU MEŞGUL ETMEMEK İÇİN...”



Denizli, 26. haftayla ilgili daha önce söylediklerinin gerçekleştiğini, bundan sonraki haftalarla ilgili bir öngörüsünün olup olmadığı sorusu üzerine, gülerek "Kamuoyunu meşgul etmemek için söylemeyeceğim" diye espri yaptı.





"TAKIM OLMAK ÖNEMLİ"



Takım olmanın önemine değinen Denizli, "Ben takım yapmaya değil, takım olmaya geldim" dedi.



Takım oldun mu kimin oynayacağının önemli olmayacağını ifade eden Denizli, "O zaman biri niye oynadı veya niye oynamadı gibi düşüncelerimiz de azalır. Basın mensuplarının kadro hakkında yorum yapmaları çok doğaldır ve olmalıdır da. Bizler de buradaki çalışmalarımız sonucunda kadroları belirliyoruz" ifadelerini kullandı.



"ERKAN ZENGİN İYİ FUTBOLCU"



Kocaelispor maçında Erkan Zengin'in performansı ile ilgili bir soruya da Denizli, "Sahada ilk yarıda iyi olan bir şey olmadığı için Erkan da takıma ayak uydurdu" diye espri yaparken, genç futbolcunun heyecanlandığını söyledi.



Erkan'ın, Kocaelispor maçındaki performansının onun hakkındaki düşüncelerini değiştirmeyeceğini vurgulayan Denizli, "Biz Erkan'ın çok iyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz, ondan yararlanacağız" diye konuştu.



"KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ"



Sivasspor'un, Beşiktaş'ın 1 puan üstünde olduğunun hatırlatılıp "Sizce Sivasspor geride kalan haftalarda puan kaybedecek mi, hangi maçta puan kaybedebilir?" sorusuna, "Başkalarının puan kaybetmesini bekleyerek yaşayamayız. Bizim felsefemiz kazanmak üzerine" diye cevap verdi.



"GEREKİRSE BİRLİKTE YÜRÜRÜZ"



Bir basın mensubunun taraftarların Bursaspor maçı öncesinde de yürüyüş yapacaklarını söylemesi üzerine Denizli, "Zaten hep birlikte yürüyoruz. Gerekirse de birlikte yürürüz" şeklinde espri yaptı.



Bu arada Denizli, dünkü Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili sorulara yanıt vermedi.

