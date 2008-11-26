Denizli motivasyonu!



Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de 29 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.



Ligde son olarak Eskişehirspor'u yenen ve zirve yarışındaki rakiplerinin tümünün puan kaybıyla 12. haftayı en karlı kapatan takım olan Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etmek için çalışmalarını yoğun tempoda yapıyor.



Hafta başından beri çalışmalarına devam eden siyah-beyazlı takımda, derbi maç yaklaştıkça antrenman temposu da artıyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde bugün gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ilk bölümde dayanıklılık ve çabukluk üzerine bir çalışma yaptı. Güneşli ve güzel bir havadaki idmanda futbolcular, yoğun tempo sonrası Denizli'nin verdiği dinlenme fırsatlarını en iyi şekilde kullanmaya çalıştı. Beşiktaş, idmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.



Bu arada Mustafa Denizli, Fenerbahçe maçı öncesi futbolcularıyla antrenmanlardan önce toplantılar yaparak, oyuncularını bu kritik mücadeleye motive etmeye çalışıyor.



SAKATLARIN DURUMU



Teknik direktör Denizli, bir yandan takımını en iyi şekilde derbi mücadelesine hazırlarken, diğer yandan sakat oyuncuların takıma katılmasını bekliyor.



Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle hafta başından beri idmana katılamayan Tello ve İbrahim Üzülmez'in yanı sıra, dünkü çalışmada sağ dizine darbe alan Nobre ile bel spazmı geçiren Gökhan Zan bugünkü antrenmanda yer almadı. Takımın üst sahada yaptığı çalışma sırasında Tello, Nobre ve İbrahim Üzülmez ise alt sahada fizyoterapist eşliğinde koşu yapıp tedavi oldu.



Kulüp doktoru Ayhan Optur, sakat oyunculardan Nobre ile Gökhan Zan'ın sakatlıklarının ciddi olmadığını, Gökhan Zan'ın yarın takımla birlikte çalışacağını, Nobre'nin ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.



Dr. Optur, Tello'nun da sakatlığının ciddi olmadığını, Şilili oyuncunun Fenerbahçe maçında oynayacak düzeyde olduğunu ifade ederek, ''İbrahim Üzülmez'in durumu ise 28 Kasım Cuma günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak'' dedi.



Sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik heyet, dünkü idmanda yer almayan İbrahim Toraman ve Holosko'nun takıma katılmasıyla sevindi.



BEŞİKTAŞ BASINA KAPANIYOR



Siyah-beyazlı takım, bugünkü idmanın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe ile yapacağı önemli derbi maçı öncesi kapılarını dış dünyaya kapattı.



Beşiktaş, son iki günde yapacağı çalışmalarını basına kapalı gerçekleştirecek ve bu şekilde hazırlıklarını tamamlayacak.