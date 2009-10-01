Denizli kabusu 2

Fenerbahçe'yi 2001'de şampiyon yaptıktan sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve devre arasında gönderilen Mustafa Denizli, Beşiktaş'ta da benzer bir durumla karşı karşıya...

Türk futbolunun önemli isimlerinden olan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ta şampiyonluk başarısı yakalayan Mustafa Denizli, Fenerbahçe'de ikinci sezonunda yaşadığı kabusun aynısını Beşiktaş'ta yaşamaya başladı.

2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçen ve zorlu bir mücadelenin ardından sarı-lacivertli takımı şampiyonluğa ulaştırarak bu takımı şampiyon yapan ilk yerli teknik direktör olarak tarihe geçen Denizli, ikinci sezonunda yaşadığı sıkıntının aynısını bir başka tarihi başarıya imza attığı Beşiktaş'ta yaşıyor.

Fenerbahçe'yi şampiyon yaparak camiayı büyük bir sevince boğan ve takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını yakalamasını sağlayan tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerde ikinci sezonunda ise adeta kabus gördü.

Şampiyonluk yaşattığı sezonun ardından 2001-02 sezonunda da takımın başında kalan Denizli, Fenerbahçe'deki ikinci yılında ise ligde ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla sonunu hazırladı ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, 24 Aralık 2001 tarihinde oybirliği ile tecrübeli teknik adamın görevine son verdi.

Fenerbahçe'yi 2000-2001 sezonunda 34 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi sonunda 76 puanla şampiyon yapan Denizli, ikinci sezonunda ise ligdeki aynı başarıyı yakalamadı. 24 Aralık 2001 tarihine kadar Fenerbahçe'nin başında 17 maça çıkan Denizli, 11 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, 5 yenilgi elde ederek çok kötü bir performans sergiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde "Sıfır" çekti



Denizli, sarı-lacivertli takımla ligdeki kötü görüntüsünün yanında Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü bir istatistik yakaladı.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapan ilk yerli teknik adam unvanını alan tecrübeli teknik adam, 2001-02 sezonundaki Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında da sıfır çekti.

Mustafa Denizli yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2001-2002 sezonunda (F) Grubu'nda İspanya'nın Barcelona, Fransa'nın Olympique Lyon ve Almanya'nın Bayer 04 Leverkusen takımlarıyla eşleşirken, bu rakipleriyle yaptığı 6 maçı da yitirerek, hiç puan alamadı. Grup maçlarını 3 gol atıp, 12 gol yiyerek son sırada tamamlayan Denizli yönetimindeki Fenerbahçe, aynı zamanda şimdiye kadar ''Devler Ligi''nde mücadele eden Türk takımları içindeki en kötü performansı sergiledi.

Denizli'nin, Fenerbahçe'nin başında çıktığı Şampiyonlar Ligi maçları ve sonuçları şöyle:

Fenerbahçe – Barcelona: 0 – 3

Fenerbahçe - Olympique Lyon: 0 - 1

Bayer 04 Leverkusen – Fenerbahçe: 2 - 1

Olympique Lyon – Fenerbahçe: 3 – 1

Fenerbahçe - Bayer 04 Leverkusen: 1 - 2

Barcelona – Fenerbahçe: 1 – 0

Diyarbakırspor yenilgisi ipini çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kötü performans sergileyen Denizli'nin ipini ise Diyarbakırspor karşısında alınan yenilgi çekti.

Fenerbahçe, 21 Aralık 2001 tarihinde Diyarbakırspor ile deplasmanda yaptığı karşılaşmayı 2-1 yitirirken, yönetim kurulu bu karşılaşmadan 3 gün sonra 24 Aralık 2001 tarihinde oy birliğiyle Mustafa Denizli'nin görevine son verme kararı aldı.

Aynı kabusu Beşiktaş'ta yaşıyor

Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden Mustafa Denizli, Fenerbahçe'de ikinci yılında yaşadığı kabusun aynısını Beşiktaş'ta yaşamaya başladı.

Fenerbahçe'de olduğu gibi Beşiktaş'ı da şampiyon yapan ve bu şekilde 3 büyüklerde şampiyonluk yaşamış ilk teknik direktör olarak tarihe bir başka şekilde imza atan Denizli, siyah-beyazlı takımda da ikinci yılında aynı kabusu yaşıyor.

Geçen sezon 7. haftada Gençlerbirliği maçıyla Beşiktaş'taki kariyerine başlayan Denizli, inişli çıkışlı performansa rağmen sezon sonunda takımını şampiyonluğa ulaştırma başarısı göstermişti. Siyah-beyazlı takım, 34 maç sonunda 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, topladığı 71 puanla şampiyonluğa ulaşmıştı. Denizli, şampiyonluğun yanı sıra Türkiye Kupası'nın da kazanılmasını sağlayarak başarıyı taçlandırmıştı.

İkinci sezon kabusu

Mustafa Denizli, Fenerbahçe'de ikinci yılında yaşadığı kabusun aynısını Beşiktaş'ta yaşamaya başladı.

Beşiktaş'ta ilk sezonunda büyük başarılara imza atan tecrübeli teknik adam, ikinci sezonunda ise çok kötü bir performans sergiledi.

Denizli yönetimindeki Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'deki 6 maçta sadece 1 kez galip gelebilirken, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonrası 6 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı takım, 1 maç eksiğiyle 21 puanlı Fenerbahçe'nin tam 15 puan gerisine düşerek zirve mücadelesinden uzak kalırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta alınan başarısız sonuçlar Denizli'nin koltuğunu sallamaya başladı. Fenerbahçe'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da ikinci yılında kötü günler yaşayan Mustafa Denizli, elde edilen başarısız sonuçların yanı sıra oyuncu tercihleriyle de büyük eleştiri aldı.

Denizli'nin ikinci yılındaki Beşiktaş'ı

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı resmi maçlarda aldığı sonuçlar ise şöyle:

TFF Süper Kupa

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-0

Turkcell Süper Lig

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1-1

Beşiktaş-Antalyaspor: 2-0 (Seyircisiz)

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-0

Beşiktaş-Gaziantepspor: 0-0

Galatasaray-Beşiktaş: 3-0

Beşiktaş-Kayserispor: 0-1

Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Manchester United: 0-1

CSKA Moskova-Beşiktaş: 2-1