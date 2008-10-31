Denizli: İkinci yarı iyiydi



Fortis Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta, teknik direktör Mustafa Denizli sergiledikleri oyundan memnun olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında iyi oynadıklarını ifade eden Denizli, ''Bu maç geride kaldı, artık hafta sonunda oynayacağımız ve bizim için çok öneml olan Kayserispor maçını düşünüyoruz'' diye konuştu.







Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Antalyaspor ile iyi bir maç yaptıklarını ve saha içindeki tempoya tribünlerin de ayak uydurduğunu söyledi.



Mustafa Denizli, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında, hem lig, hem kupa maçlarının başladığı bir dönemde, kadro olarak geniş ve fiziksel açıdan dayanıklı olmaları gerektiğini ifade ederek, ''İyi bir maç oldu. İçerdeki tempoya tribünler de ayak uydurdu. Özellikle ikinci yarıda keyifli bir oyun ortaya çıktı. Bu maç geride kaldı, artık hafta sonunda oynayacağımız ve bizim için son derece önemli olan Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacağız'' diye konuştu.



Genel olarak takımın mücadelesinden ve üretmesinden memnun olduğunu dile getiren Denizli, ''Önümüzdeki haftalarda, yaptığımız bazı hataları düzeltmek için de çaba harcayacağız. Kupa her zaman sürpriz sonuçlara açık bir turnuvadır. Oynayacağımız tüm maçlarda aynı ciddiyetle devam etmek etmek zorundayız'' dedi.



''BOBO'DAN MEMNUNUM''



Denizli, Bobo'nun çok pozisyona girmesine karşın gol atamadığının hatırlatılması ve üzerinde bir stres olup olmadığının sorulması üzerine, ''Bobo'nun performansından son derece memnunum. İkinci yarıda gole en çok yaklaşan futbolcumuzdu. Gittiği ve durduğu yerler iyiydi. Zaman zaman istediği vuruşları yapamayabilir ama Bobo iyi çalışıyor ve gollerini de atacaktır. Bobo bu maçta kendi çabasıyla birçok pozisyon buldu'' şeklinde konuştu.



Kayserispor ile yapacakları Turkcell Süper Lig maçına da değinen Denizli, ''Her maç kendi içinde değişik görüntüler arzeder. Bu akşam yorucu bir maç oldu. Futbolcular eforlarını sahaya yansıttı. Önümüzde 2 günlük bir dinlenme süreci var. Kayserispor daha etkili bir takım. En azından bizi yenmek için mücadele ortaya koyacaklarını biliyoruz. O maçın çok mücadeleli ve iyi geçeceğine inanıyorum'' dedi.



KOÇ: MÜCADELE GÜCÜ YÜKSEK BİR MAÇTI



Antalyaspor Antrenörü Abdülkerim Koç ise ilk yarıda mücadele gücü yüksek bir maç yapıldığını ifade ederek, ''İki takım da yüksek tempoda maç oynadı. Hedefimiz puan almaktı, olmadı. Beşiktaş da çok koştu ve mücadele etti. 3-0 gibi farklı bir sonuç gözükmesine rağmen, 70. dakikaya kadar oyuncularımın performansı iyiydi. Artık hedefimiz Gençlerbirliği maçını kazanmak'' diye konuştu.

