Denizli: Her şeyin bir sınırı var

1-0 yendikleri Denizlispor maçı sonrasında taraftarlara sitem eden Mustafa Denizli, "Herkese tepki olabilir ama bir sınırı var. Rüştü bugün takımın en iyilerinden biriydi. Bunlar, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda emek vermiş, ter akıtmış futbolcular" diye konuştu.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Denizlispor ile sezonun en zor maçını yaptıklarını, futbolcularını böyle bir ortamda galip geldikleri için kutladığını söyledi.



Mustafa Denizli, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında, maç öncesi ve maç boyunca süren protestolarla ilgili olarak, ''Taraftarlarla bu statta çok güzel günler yaşadık, yine yaşayacağız. Ama ihtiyacımız olduğu gün yanımızda olsunlar. Memnun olmadıkları dönem olacaktır. Bizim en çok bu dönemde onlara ihtiyacımız var'' diye konuştu.



Taraftarların baskısı için, ''Genelde bu baskı sadece bizde görülen bir baskı değil'' yorumunu yapan Denizli, ''Burada protestonun kime yapıldığı önemli değil. Futbolcuların olumsuz etkilenmemesi söz konusu değil. 10-15 dakikada belki 3-0'a gidebilecek oyun, rahat olmadıkları için böyle oldu. Bunu aşacağız. Mental çalışmalara daha çok zaman ayırıyoruz'' dedi.



Denizli, ilk kez böyle zor günler yaşamadıklarını vurgulayarak, ''8-10 hafta içinde bu ligin nereden nereye geldiğini hep birlikte yaşayacağız'' diye konuştu.



'Şartlar deplasmandan daha zordu' '



Denizli, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada da protesto gösterileri altında geçen mücadele için, ''Şartlar, deplasman şartlarından daha zordu diyebiliriz'' dedi.



Tuhaf ve ilginç bir gece geçirdiklerine dikkati çeken deneyimli teknik adam, ''Bazı şeyleri çok iyi analiz etmek lazım. Beşiktaş bir kriz dönemi yaşadı, gol sıkıntısı çekti ve bu oyuna da yansıdı. Biz düştükçe, rakiplerimiz ise yükseldi. Tüm bunları değerlendiriyoruz. Zor günler geçiyoruz. Ancak, bu kulübün tarihinde bu takım gibi başarı kazanmış kaç kadro var'' diye konuştu.



Beşiktaş taraftarlarına her zaman ihtiyaç duyduklarını, ancak bugünlerde daha çok desteğe ihtiyaç hissettiklerini aktaran Denizli, kaleci Rüştü'yü olası tepkilere karşın yine de oynatması konusunda ise ''Zaman zaman futbolcular hata yapabilir. Herkese tepki olabilir ama bir sınırı var. Rüştü bugün takımın en iyilerinden biriydi. Bunlar, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda emek vermiş, ter akıtmış futbolcular. Biz hep camianın iyi olması için çaba harcıyoruz. Bazen çabalar sonuç vermeyebilir. Bu takım, şampiyonluk mücadelesini bırakmaz. Ligin henüz başı. Ayrıca, Moskova dönüşü tepkilerin karşılığı olarak Rüştü'yü kaleden almak, bu oyuncunun önündeki 3-4 ayı almak demektir. Hata yapmayan var mı? Herkes yapabilir. Takım olarak biz kazanıp, biz kaybediyoruz.''



Ernst: Zor maçtı I



Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Fabian Ernst ise Denizlispor karşılaşması için ''Zor maçtı'' yorumunu yaptı.



Oyunun başında net gol pozisyonları bulduklarını ifade eden Ernst, ''Bunları atmış olsaydık daha rahat bir maç olurdu'' derken, taraftarların protestosu için de, ''Esasında futbolda inişli ve çıkışlı dönemler olur. Biz de bu süreci yaşıyoruz. Sanırım taraftarlarımız yine bize destek vereceklerdir. Herkesin büyük beklentileri var ve bunun farkındayız. Biz de büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Geçen yıl 2 kupayı kazanan bu takımdı. Yine bu zor durumdan birlikte kurtulacağımıza inanıyorum'' dedi.



Takımda herkesin elinden geleni yaptığını vurgulayan Alman futbolcu, Tabata transferinin takımın uyumunu bozup bozmadığı sorusuna, ''Benim düşünce yapım, takım olarak düşünmek. Genelde isimler hakkında konuşmam. Biz bir takımız ve hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz'' yanıtını verdi